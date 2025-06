Holly e Benji l’origine di una leggenda calcistica

Holly e Benji, simboli di un’epoca e autentica leggenda del mondo calcistico, hanno conquistato i cuori di intere generazioni con la loro passione e determinazione. Questo iconico anime giapponese, nato nel 1983 dall’immaginario di Yoichi Takahashi, ha rivoluzionato il genere dei cartoni sportivi, lasciando un’impronta indelebile nel panorama mondiale. Scopriamo insieme come questa storia ha plasmato il nostro modo di sognare e tifare.

di Alessandro Spagnuolo Holly e Benji (titolo originale Capitan Tsubasa – Holly e Benji (???????, Kyaputen Tsubasa) è un’ anime* che ha definito il genere dei cartoni sportivi e influenzato intere generazioni. Debuttato in Giappone nel 1983, il manga* spokon** di Y?ichi Takahashi (????, Takahashi Y?ichi) – serializzato dal 1981 al 1988 per 37 volumi – ha dato vita a uno dei franchise calcistici più amati al mondo. In Italia il cartone animato arrivò nell’estate del 1986 con il titolo Holly e Benji – Due Fuoriclasse, diventando rapidamente una pietra miliare dell’animazione. Con oltre 128 episodi nell’arco di una sola serie, la saga segue con passione il giovane campione Oliver Hutton (???,?zora Tsubasa) dal campo di Nankatsu Elementary School (?????, Nankatsu sh?gakk?) fino alle sfide internazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it