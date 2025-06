Hojlund Inter Marotta cambia completamente la strategia | ecco cosa accadrà ora

Hojlund Inter sta rivoluzionando le strategie di mercato, con Beppe Marotta pronto a cambiare rotta per rafforzare l’attacco nerazzurro. Con Lautaro, Thuram, Pio Esposito e l’imminente arrivo di Bonny, il reparto offensivo si prepara a una nuova era. L’operazione per il giovane talento del Parma, valutata tra 23 e 24 milioni più bonus, si avvicina alla conclusione. E ora, cosa accadrà nel futuro dell’Inter?

Hojlund Inter è la voce che infiamma il calciomercato, Beppe Marotta cambia completamente la strategia per il giocatore, ecco che.. Con Lautaro, Thuram, Pio Esposito e l’imminente arrivo di Bonny, il reparto offensivo dell’ Inter sta per prendere una forma ben definita. L’arrivo del giovane attaccante dal Parma è in chiusura: l’operazione si concretizzerà per una cifra tra i 23 e i 24 milioni di euro, più bonus legati a obiettivi. Sarà il terzo investimento importante dell’estate, dopo Sucic e Luis Henrique, portando a 60 i milioni già spesi per rafforzare la rosa. Come spiega La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola Bonny è un profilo seguito da tempo, già prima dell’arrivo di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hojlund Inter, Marotta cambia completamente la strategia: ecco cosa accadrà ora

In questa notizia si parla di: inter - marotta - cambia - completamente

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche… - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club.

CHAMPIONS I Marotta: "Serata storta, ma su Inzaghi non cambia nulla". Il presidente dell'Inter dopo la sconfitta in finale: "Il Psg ci ha surclassati in tutto, merito a loro" #ANSA Vai su Facebook

Inter, Marotta: «Serata storta ma sul futuro di Inzaghi non cambia nulla» Vai su X

Poco coraggio e pochi soldi: perché con Chivu l’Inter ha scelto soprattutto di non cambiare; Inter, Marotta rivoluziona la strategia: l’addio di Inzaghi cambia il mercato e Chivu mette Frattesi al centro del progetto; Psg-Inter, Marotta: È stata una serata storta, su Inzaghi le valutazioni non cambiano.

Inter: svolta per il centrale, arriva per 10 mln - Un vecchio obiettivo dei nerazzurri potrebbe ritornare nel mirino di Marotta ... Da spaziointer.it

Inter: Marotta lo prende dal Real, decisivo il cambio modulo - E la dirigenza potrebbe regalare un rinforzo importante a Chivu La vittoria contro gli Urawa Reds ha permesso di riport ... Scrive calciomercatonews.com