Hockey su pista l' Hockey Prato rinuncia alla Serie A2

Prato, 27 giugno 2025 - L'Hockey Prato non prenderà parte al prossimo campionato di Serie A2, dopo il sesto posto conquistato nella scorsa annata. Lo ha fatto sapere il presidente Massimiliano Giardi, specificando la decisione di ripartire dalla Serie B sulla base del regolamento che impone alle formazioni di A2 di schierare anche una seconda squadra nella categoria inferiore. "Non abbiamo i numeri. Una decisione dolorosa soprattutto per i ragazzi, che meritano la A2: è la loro categoria – ha spiegato Giardi – ma noi pur non condividendo certe regole, le rispettiamo. Siamo una squadra interamente "made in Prato" con tutti giocatori cresciuti nella nostra società.