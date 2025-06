Ho testato lo Shuttlemare | cronaca di una settimana a bordo tra ritardi lamentele e qualche sorpresa

che abbiamo deciso di vivere un'intera settimana a bordo dello Shuttlemare, tra ritardi, lamentele e sorprese. Un’esperienza diretta per scoprire se questo servizio gratuito, fondamentale per il collegamento tra il centro e il lungomare di Rimini, merita davvero le recensioni contrastanti o se c’è qualcosa di più dietro le quinte. Ecco cosa abbiamo scoperto, tra inconvenienti e momenti positivi, in questa cronaca dettagliata che potrebbe cambiare il nostro modo di vedere lo shuttle estivo.

Shuttlemare, tra disservizi e recensioni positive. La forbice di giudizio rispetto a questo mezzo di trasporto gratuito, che dal 2023 funge da collegamento bus tra il centro città e il lungomare di Rimini, è piuttosto ampia e si arricchisce di stagione in stagione di nuovi pareri. È per questo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

