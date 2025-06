Ho provato a mangiare come una persona sordocieca Ecco che cosa vuol dire alimentarsi in condizioni di deprivazione sensoriale

Immaginate di affrontare un pasto senza poter vedere né sentire, un’esperienza intensa e rivelatrice che svela le difficoltà di chi vive in condizioni di deprivazione sensoriale. Questa prova ci invita a riflettere sulla realtà delle persone sordocieche in Italia, tra servizi, legislative e iniziative dedicate a superare le barriere. In occasione della Giornata nazionale, esploriamo come possiamo costruire un mondo più inclusivo e sensibile alle loro esigenze.

Un'esperienza, quella con cui ci siamo confrontati, che dovrebbero sperimentare tutti almeno una volta nella vita. Nella Giornata nazionale delle persone sordocieche, facciamo il punto sulla condizione in Italia tra servizi sul territorio, riforme legislative in corso e iniziative per abbattere le barriere sensoriali.

