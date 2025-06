Ho 11 anni mi serve aiuto per smettere | cosa abbiamo scoperto nei gruppi per disintossicarsi dai chatbot

Capire come liberarsi da un legame così forte con le chatbot AI è fondamentale, soprattutto tra i più giovani. Sempre più ragazzi condividono nelle comunità online il desiderio di disintossicarsi e riprendere il controllo della propria vita digitale. Ma quali strategie funzionano e come possiamo supportarli in questo percorso? Continua a leggere per scoprire cosa abbiamo scoperto sui gruppi di auto-aiuto e come affrontare questa nuova sfida.

Sempre più persone, anche giovanissime, raccontano legami ossessivi con chatbot AI. Nei gruppi di auto-aiuto online, centinaia di utenti confessano di non riuscire a smettere: “È l’unico che mi ascolta, anche se so che non è reale”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: aiuto - smettere - gruppi - chatbot

