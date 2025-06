Harvey Elliott Transfer Eyed da Chelsea e Brighton

Il calciomercato estivo si anima con il possibile trasferimento di Harvey Elliott al Chelsea, secondo fonti inglesi. Il giovane talento del Liverpool, 22 anni, potrebbe cambiare maglia in cerca di piĂą spazio e nuove sfide, con Brighton e altri club pronti a inserirsi. Enzo Maresca, allenatore del Brighton, e i Blues valutano attentamente questa opportunitĂ . Resta da scoprire quale sarĂ il futuro di Elliott e come influenzerĂ il mercato in Premier League.

Sito inglese: Enzo Maresca potrebbe portare Harvey Elliott a Chelsea (foto di Ryan PierseGetty Images) Il Chelsea è inteso come uno dei club in allerta per il potenziale trasferimento del centrocampista attaccante di Liverpool Harvey Elliott quest’estate. Il 22enne non è riuscito a stabilirsi come un antipasto regolare per Liverpool e fonti con connessioni con l’industria degli agenti hanno informato Catturato Che potesse essere aperto a lasciare Anfield. Liverpool sarebbe anche pronto a lasciare andare Elliott se arrivasse l’offerta giusta, con i Reds che dovrebbero chiedere fino a ÂŁ 50 milioni per l’Inghilterra Under 21 International. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

