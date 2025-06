Harley?Davidson Street Glide Ultra | il viaggio su due ruote in stile yankee

Un'esperienza di guida che unisce il fascino senza tempo dello stile yankee con prestazioni moderne, regalando viaggi indimenticabili in totale comfort e sicurezza.

La Street Glide Ultra è la regina del turismo su due ruote, in grado di unire stile classico e dotazioni moderne, per chi vuole viaggiare in prima classe. Spinta dal possente bicilindrico sempre a V, offre comfort straordinario, grande capacità di carico e stabilità anche a pieno carico. Perfetta per le lunghe percorrenze, meno a suo agio nel traffico cittadino, si distingue per qualità costruttiva e presenza scenica. Un'esperienza di guida che non si dimentica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it