Happy Holidays Scandar Copti | Il problema della nostra storia? Chi crede di avere una moralità superiore

Scandar Copti, regista palestinese, ci invita a riflettere sulle ingiustizie e sulle oppressioni che affliggono la nostra società, sfidando le nozioni di superiorità morale e l'ego. Con un cinema che diventa strumento di cambiamento sociale, ci mostra come la rabbia positiva può essere un motore di trasformazione. Dal 3 luglio in sala, il suo nuovo film promette di scuotere e ispirare, perché, come dice lui, “non ho soluzioni, ma so che dobbiamo essere proattivi”.

Liberarsi da ogni forma di oppressione e l'onore inteso come ego, il cinema come cambiamento sociale e il lato positivo della rabbia: il regista palestinese racconta il film in sala dal 3 luglio dopo l'anteprima al Nuovo Sacher Arena. "Non ho soluzioni. È per questo che sono un regista. Ma so che dobbiamo essere proattivi. Faccio film non solo per amore del cinema. È il mio modo di evidenziare i problemi". Il regista palestinese Scandar Copti ha una lucidità disarmante nel parlare della sua professione e del contesto socio-politico nel quale vive e lavora. Una lucidità che si riscontra anche in Happy Holidays, premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura a Venezia 81 nelle nostre sale dal 3 luglio dopo l'anteprima al Nuovo Sacher Arena dove introdurrà il film insieme a Nanni Moretti il 27 giugno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it