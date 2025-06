Hanno detto no Rai rivolta dei big | quattro conduttori sul piede di guerra

In un momento di grande fermento, i quattro conduttori Rai si sono messi sul piede di guerra, scatenando una vera e propria rivolta contro i vertici dell’azienda. Mentre a Napoli si prepara la presentazione dei nuovi palinsesti, il clima interno si fa sempre più teso e incerto. È evidente che qualcosa sta cambiando nel cuore della televisione pubblica italiana, e le tensioni non si placano.

Sembra essere in corso una vera e propria mini rivolta ai vertici della Rai. Mentre a Napoli si prepara l’attesa presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva, il clima interno all’azienda appare tutt’altro che sereno. Ieri, nel capoluogo campano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Rai, ma il fermento che circola tra dirigenti e volti noti fa pensare a un malcontento sempre più esteso. Le avvisaglie c’erano già state: tagli per 25 milioni di euro, cancellazioni improvvise di programmi, e soprattutto manovre interne che molti leggono come giochi di potere. >> “Questo finora non l’avevano considerato”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: rivolta - detto - quattro - conduttori

Noi non ci siamo. Terremoto alla Rai, rivolta dei big: quattro conduttori sul piede di guerra. Aria tesissima.

Rivolta Marassi, la vittima identifica i quattro aggressori - RaiNews - Rivolta Marassi, la vittima identifica i quattro aggressori Indagini sull'ipotesi di omissioni da parte degli agenti, nessuno si sarebbe accorto delle lesioni evidenti. Riporta rainews.it

Regionali/ Rivolta conduttori Rai, Annunziata non andrà in onda - apcom - L'Eco di Bergamo - Regionali/ Rivolta conduttori Rai, Annunziata non andrà in onda Santoro: "Prova di forza del Governo, umiliata la tv" Roma, 1 mar. Come scrive ecodibergamo.it