Hamilton svela il suo peso | Controllo ogni giorno appena sveglio Poi non posso mangiare per ore

Hamilton rivela con sorriso il suo rituale quotidiano: controllare il peso appena sveglio e restare a digiuno per ore. Un gioco di squadra tra i piloti, tra scherzi e strategie, per mantenere la forma perfetta in pista. La cura del corpo, infatti, è parte essenziale del successo in Formula 1. Scopri come questa routine influisce sulle performance e sui segreti dietro le quinte della competizione. Continua a leggere.

Il pilota inglese della Ferrari scherza con Leclerc in Austria sulle oscillazioni della bilancia e sulla necessit√† di restare a digiuno forzato per tenere sotto il controllo il peso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Hamilton svela il suo peso: Controllo ogni giorno appena sveglio. Poi non posso mangiare per ore

