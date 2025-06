Hachim Mastour ritorna in Italia dopo 4 anni giocherà in Serie C | ha firmato con la Virtus Verona

Dopo quattro anni di lontananza dal calcio italiano, Hachim Mastour è pronto a riscrivere il suo futuro in Serie C con la Virtus Verona. A 27 anni, l'attaccante marocchino torna nel nostro paese, portando con sé talento e desiderio di rivalsa. La sua avventura continua: scopriamo insieme cosa aspetta il giovane promessa del calcio italiano. Continua a leggere.

A 27 anni Mastour ritorna in Italia dopo l'annuncio ufficiale della Virtus Verona: dopo l'esperienza in Kings League per lui si aprono le porte della Serie C. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mastour - ritorna - italia - anni

HACHIM MASTOUR TORNA IN SERIE C Circa 10-12 anni fa, il nome di Mastour era sulla bocca di tutti e youtube era intasato dai video delle sue giocate, tanto spettacolari, quanto inutili nella maggior parte dei casi, perché come dicevano i mister di una volta Vai su Facebook

L'ex promessa del Milan Hachim Mastour torna a giocare in Italia; Mastour torna a giocare in Italia dopo mesi da svincolato: è una nuova occasione per rilanciarsi; L’ex promessa del Milan Hachim Mastour torna a giocare in Italia.

Mastour, l'ex Milan riparte dalla Virtus Verona - Mastour, l’ex trequartista del Milan ritorna in Italia e riparte dalla Virtus Verona: pronto un annuale con opzione per la prossima stagione Hachim Mastour, il “wonderkid” che fu del Milan, ci riprova ... Secondo milannews24.com

Mastour torna a giocare in Italia dopo mesi da svincolato: è una nuova occasione per rilanciarsi - Hachim Mastour torna a giocare nel calcio professionistico in Italia. Da fanpage.it