Preparati a immergerti in un viaggio tra fede, politica e umanità con "Habemus Papam" di Nanni Moretti. Questa pellicola del 2011, in onda su Rai 3, ci racconta la difficile salita al soglio papale di un uomo alle prime armi con il ruolo più difficile del mondo. Con un cast stellare e una trama avvincente, scopriamo insieme tutti i dettagli, trama, cast e come vederlo in streaming.

su Rai 3. Habemus Papam è il film di Nanni Moretti del 2011 in onda su Rai 3 questa sera, 27 giugno 2025, alle ore 21.20. La pellicola ha per protagonisti Michel Piccoli, Margherita Buy e lo stesso regista Moretti. Vediamo insieme tutte le informazioni. Trama. Il film si apre con la morte del Santo Padre e il conclave per eleggere il nuovo Papa. Dopo alcune fumate nere, viene finalmente nominato pontefice il cardinale Melville (Michel Piccoli). Tuttavia, il giorno della proclamazione, mentre i fedeli sono in attesa nella piazza di San Pietro, il religioso va improvvisamente nel panico e fugge, interrompendo l’annuncio ufficiale della sua nomina. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Habemus Papam: trama, cast e streaming del film di Nanni Moretti

