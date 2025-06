Habemus Papam come finisce il film? Il Papa fugge e la crisi della Chiesa resta aperta

Habemus Papam, diretto da Nanni Moretti, ci immerge in un mondo di emozioni e riflessioni profonde, dove il sogno di guiding spirituale si scontra con la fragilità umana. La scena finale, con il neo papa Melville che si ritira nel silenzio, lascia aperti interrogativi sulla vera natura del potere e della fede. Un film che invita a riflettere: cosa succede quando le aspettative non si incontrano con la realtà?

Habemus Papam finisce con il neo papa Melville che esce sul balcone affermando " non sono il leader di cui avete bisogno ", chiede alla folla di pregare " per quello che sta per fare " e poi si ritira nella Basilica di San Pietro. Habemus Papam ( come la formula che annuncia il Papa ), film del 2011 diretto da Nanni Moretti, è una commedia agrodolce che racconta un fatto impensabile: la rinuncia del pontefice appena eletto al suo compito di pastore della Chiesa in seguito a una forte crisi depressiva. Il protagonista è il cardinale Melville, interpretato da Michel Piccoli, che non riesce a sostenere quel cambiamento epocale, per il suo sentirsi inadeguato.