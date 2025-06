Ha vinto lo Scudetto con il Napoli ora può andare in Serie B | cambia tutto

Uno dei campioni più amati del Napoli potrebbe vedere il suo futuro cambiare radicalmente: dalla gloria dello scudetto alla Serie B. Una svolta inaspettata che scuote il mondo del calcio e lascia tutti a chiedersi cosa possa riservare il destino di uno dei protagonisti di questa stagione emozionante. In un campionato così combattuto, nulla è scontato e ogni decisione potrebbe rivoluzionare le sorti di una carriera e di una squadra.

Possibile futuro a sorpresa per uno dei campioni d’Italia del Napoli: ora potrebbe finire in Serie B, che cambiamento! Il Napoli ha vinto lo Scudetto dopo una stagione ricca di colpi di scena e ribaltoni. Il solo punto di vantaggio sull’Inter al termine della stagione rende fondamentale ogni dettaglio e ogni piccolo contributo a questo obiettivo: in una lotta così serrata, bastava davvero poco per portare un esito diverso. Uno dei campioni d’Italia azzurri, però, è pronto per una nuova esperienza assolutamente in controtendenza in Serie B. Scuffet può andare alla Sampdoria in Serie B. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe pronto al trasferimento alla Sampdoria Simone Scuffet. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ha vinto lo Scudetto con il Napoli, ora può andare in Serie B: cambia tutto

In questa notizia si parla di: napoli - serie - scudetto - andare

Serie A, oggi gli orari per le ultime giornate: e in caso di spareggio Napoli Inter spunta una data - Oggi la Lega Serie A rivelerà gli orari delle ultime giornate, con una possibile simultaneità delle partite per il gran finale.

Finale Scudetto fra Meta Catania e Napoli: Gara 1 al PalaVesuvio Tutto pronto per la finale Scudetto del campionato di Serie A Futsal, che vedrà opposte Meta Catania e Napoli Futsal, in una sfida che rievoca la finale della scorsa stagione, vinta dai rossazzurr Vai su Facebook

Gli strani frutti del campo; Il Napoli vince lo scudetto se: le combinazioni con l'Inter e l'eventuale spareggio; Serie A, domani la notte dello scudetto: il Napoli si gioca tutto contro il Cagliari.

Caprile: "Potevo vincere lo Scudetto a Napoli. Sapete perché ho scelto d'andare via?" - Elia Caprile ripercorre la sua carriera e illustra le ragioni che lo hanno indotto a lasciare il Napoli quando era in cima alla classifica di Serie A per trasferirsi al Cagliari, con la prospettiva di ... Segnala msn.com

Napoli, Conte LO HA FATTO FUORI DALLA ROSA | Te ne devi andare assolutamente, ti vendiamo anche gratis - Arrivato la scorsa estate dal Real Madrid con grandi aspettative, Rafa Marin al Napoli non è mai riuscito a imporsi. Come scrive ternananews.it