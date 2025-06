Ha ucciso così i genitori e il fratellino È arrivata la sentenza dopo l’orrore

Una tragedia sconvolgente ha scosso Paderno Dugnano: un giovane di 18 anni, responsabile di aver tolto la vita alla famiglia in modo efferato, è stato condannato a 20 anni di reclusione. La sentenza, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano, non solo punisce l’orrore commesso, ma apre anche uno spiraglio di speranza attraverso un percorso di cure mirate. Ma cosa si cela dietro una tale tragedia?

È stato condannato a 20 anni di reclusione il ragazzo che, nella notte del 31 agosto 2024, ha brutalmente ucciso i genitori e il fratellino di 12 anni con oltre cento coltellate nella villetta di famiglia a Paderno Dugnano, in provincia di Monza e Brianza. La sentenza è arrivata dal Tribunale per i Minorenni di Milano, che ha accolto la richiesta della Procura e disposto anche un percorso di cure specifiche per il giovane, oggi diciottenne, ma minorenne all’epoca dei fatti. La Procura per i Minori aveva richiesto il massimo della pena possibile per un imputato minorenne: 20 anni, calcolati come 30 anni di base ridotti di un terzo per via del rito abbreviato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ha ucciso così i genitori e il fratellino”. È arrivata la sentenza dopo l’orrore

In questa notizia si parla di: ucciso - genitori - fratellino - arrivata

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Il disagio nascosto dietro la strage in famiglia: «Ero un estraneo»; Strage Paderno Dugnano, il 17enne: Volevo cancellare la mia vita di prima; Paderno, il massacro in due minuti: 68 coltellate per uccidere fratello e genitori. Non riuscivo a fermarmi.

Omicidio familiare a settembre 2024: riccardo uccide genitori e fratellino nella notte - Riccardo uccide i genitori e il fratellino nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2024, con un piano premeditato; le forze dell’ordine indagano sulle motivazioni e lo stato mentale. Si legge su gaeta.it

Strage di Paderno Dugnano, condannato a 20 anni il ragazzo che uccise i genitori e il fratellino - Confermata la richiesta della procura per Riccardo Chiaroni, oggi maggiorenne, processato con il rito abbreviato ... Lo riporta milano.repubblica.it