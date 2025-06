Ha rubato gioielli dal negozio dove lavorava si è fatta un selfie coperta di diamanti e lo ha mandato alle colleghe poi è partita per un viaggio | arrestata in aeroporto

La notizia la dà, sorprendendo tutti, l'arresto di Lucy Roberts, ex direttrice di una gioielleria di Swanland. Dopo aver trafugato preziosi per oltre 125.000 sterline, ha pensato bene di farsi un selfie indossando i gioielli rubati e di inviarlo alle colleghe. Un gesto audace che le è costato caro: arrestata in aeroporto prima di poter partire per un viaggio. Un episodio che dimostra come anche i gesti più insospettabili possano rivelare un lato oscuro.

Ha rubato alcuni gioielli nel negozio di cui era direttrice e poi ha pensato di farsi un selfie, indossandoli. Selfie che non ha tenuto per sé ma che inviato alle ex collegh e. “Coperta di diamanti”, così è stata descritta Lucy Roberts che ha trafugato preziosi per un valore di quasi 125.000 sterline. La donna, residente in Mill Road, Swanland, East Yorkshire, ha gestito una gioielleria dal 1° ottobre 2017 al 27 dicembre 2018. La notizia la dà, tra gli altri, la Bbc. Roberts è stata arrestata all’aeroporto di Heathrow mentre tornava da una vacanza con addosso “una notevole quantità di gioielli rubati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ha rubato gioielli dal negozio dove lavorava, si è fatta un selfie coperta di diamanti e lo ha mandato alle colleghe, poi è partita per un viaggio”: arrestata in aeroporto

In questa notizia si parla di: selfie - rubato - gioielli - negozio

Rubava pezzi e lamine d'oro dalla fonderia in cui lavorava, nascondendoli nei dreadlocks molto lunghi, eludendo così il controllo con il metal detector che non veniva passato all'altezza della testa. Negli ultimi 12 mesi avrebbe rubato quasi due chili di oro riv Vai su Facebook

Ricoperta di diamanti invia selfie agli ex colleghi della gioielleria, arrestata per furto da 150mila euro; Sparkle Bar di Swarovski, tra gioielli e selfie; L'emù che ha rubato un orecchino di Tiffany a una donna che posava per un selfie.

Ricoperta di diamanti invia selfie agli ex colleghi della gioielleria, arrestata per furto da 150mila euro - La 39enne Lucy Roberts, mentre lavorava in un negozio di lusso nel Regno Unito, aveva preso l'abitudine di portare via i gioielli, dicendo ai colleghi ... Da fanpage.it

Sparkle Bar di Swarovski, tra gioielli e selfie | Vogue Italia - Quante volte ci è capitato di andare in un negozio, indossare qualcosa e, nell'indecisione, inviare uno scatto rubato alla migliore amica per avere un pronto consiglio? Si legge su vogue.it