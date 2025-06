Ha giocato la sua ultima partita | lascia subito l’Inter

La sua ultima partita con l'Inter segna un capitolo emozionante e intenso: i nerazzurri, dominando fin dall'inizio contro il River Plate, si impongono per 2-0 grazie a una prestazione di grande determinazione. L'espulsione avversaria ha dato slancio alla squadra, che ha gestito con luciditĂ il vantaggio. Un esordio vincente che lascia ottime sensazioni per il cammino di Cristian Chivu al Mondiale per Club, confermando la forza e la compattezza del gruppo.

L'Inter ha affrontato il River Plate con grande determinazione, imponendosi per 2?0 in un match dominato sin dalle prime battute. La superioritĂ numerica, grazie alla prima espulsione subita dagli argentini, ha permesso ai nerazzurri di controllare la partita e di gestire il ritmo con luciditĂ . L'esordio con vittoria lascia buone sensazioni per il percorso di Cristian Chivu al Mondiale per Club: la squadra ha mostrato freschezza, soliditĂ difensiva e capacitĂ di capitalizzare le occasioni migliori. Tra i protagonisti assoluti spicca senza dubbio Francesco Pio Esposito, autore di una prestazione convincente sotto porta e capace di dare profonditĂ al reparto offensivo.

La partita con il Genoa lascia uno strascico amaro - La partita con il Genoa ha lasciato un retrogusto amaro, evidenziando la difficoltĂ di gestire un vantaggio, nonostante un secondo tempo convincente.

Abbiamo fallito. Fallito nel vero senso della parola. Abbiamo perso la partita che, per ogni tifoso interista, valeva quanto una vita. Il PSG si è dimostrato troppo superiore. Lo erano anche Bayern e Barcellona, ma contro di loro l’Inter aveva giocato con il cuore, c Vai su Facebook

