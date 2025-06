Gyokeres Juve dal Portogallo sono sicuri | è svolta nella corsa al bomber dello Sporting Lisbona! Quel club è pronto a investire ben 60 milioni di euro!

Una svolta clamorosa sul fronte Gyokeres: lo Sporting Lisbona si prepara a investire ben 60 milioni di euro per assicurarsi il suo talento, una cifra che potrebbe rivoluzionare le strategie di mercato della Juventus e non solo. L’indiscrezione di A Bola apre nuovi scenari per il futuro dell’attaccante svedese, al centro di un’asta europea che promette scintille. Ma quali saranno le decisioni finali? Restate sintonizzati.

Gyokeres Juve, svolta nella corsa al bomber dello Sporting Lisbona: quel club è disposto a offrire ben 60 milioni di euro! L'indiscrezione può cambiare tutto. Ci sono novitĂ importanti per quanto riguarda il futuro di Viktor Gyokeres, attaccante accostato con grande insistenza in queste ultimissime settimane al calciomercato Juve e non solo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di A Bola lo svedese ormai in rottura totale con lo Sporting Lisbona potrebbe avvicinarsi concretamente all' Arsenal. I Gunners, infatti, sono pronti a sborsare un'offerta da 60 milioni di euro. Si tratterebbe di una cifra che sbaraglierebbe la concorrenza.

Gyokeres Juve: altro gol da extraterrestre e Sporting campione di Portogallo! Futuro definito per l’attaccante accostato ai bianconeri – VIDEO - Ryogoku Juve continua a sorprendere: Gyokeres, leave da extraterrestre, segna ancora, consolidando il suo status di campione e accostato ai bianconeri.

