Guida TV Sky Cinema e NOW | Jack Reacher - Punto di non ritorno Venerdi 27 Giugno 2025

Stasera, venerdì 27 giugno 2025, preparatevi a vivere un appuntamento imperdibile con il meglio del cinema su Sky Cinema e NOW. Tra prime visioni, classici senza tempo e intense emozioni, la serata promette di catturare ogni cuore e adrenalina. Tra i titoli in programmazione, spicca "Jack Reacher – Punto di non ritorno", un action adrenalinico che non potete perdere. Pronti a scoprire cosa ci aspetta?

Stasera in TV, Venerdì 27 Giugno 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) propone Jack Reacher – Punto di non ritorno, action adr.

Il ritorno di Alan Ritchson nel ruolo di Reacher è stato ufficializzato in vista del nuovo spin-off dedicato a Neagley. Questa nuova produzione rappresenta una sfida significativa, poiché si inserisce come un’estensione dell’universo narrativo creato da Jack Rea Vai su Facebook

Jack Reacher – Punto di non ritorno: trama, cast e sequel del film - Dopo essere stato protagonista di Jack Reacher – La prova definitiva, del 2012, questo è tornato sul grande schermo nel 2016 con il sequel Jack Reacher – Punto di non ritorno (qui la recensione). Secondo cinefilos.it

