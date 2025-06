Guerra Israele-Iran in diretta | Usa | Dopo nostri attacchi distrutti impianti chiave l'Iran conferma danni gravi Raid su un mercato a Gaza 18 morti

La tensione tra Israele, Iran e Stati Uniti si intensifica con aggiornamenti in tempo reale: dopo gli attacchi statunitensi agli impianti nucleari iraniani, gravissimi danni sono stati confermati da entrambe le parti. Nel frattempo, un raid su un mercato a Gaza ha causato 18 vittime, aggiungendo ulteriore escalation a questa crisi globale. Mantieni il fiato sospeso, perché l'ultimo capitolo di questa escalation è ancora da scrivere. Continua a leggere.

Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, 27 giugno 2025. Dopo l'attacco degli Usa ai siti nucleari iraniani, "molti impianti chiave sono stati distrutti", ha detto il capo del Pentagono. Danni "gravi" confermati anche dal ministro degli Esteri iraniano Araghchi. Il presidente francese Macron: "Scenario peggiore sarebbe ritiro dell'Iran" dal trattato sul nucleare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump valuta di entrare in guerra. Meloni: “L’obiettivo del G7 è che l’Iran non abbia l’atomica” - In un panorama internazionale già turbolento, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più intense.

Guerra Israele, Netanyahu: Possibili accordi di pace. Khamenei: Noi vincitori. LIVE; Iran, Khamenei in un videomessaggio al Paese: Sugli attacchi ai siti nucleare Trump esagera, noi non ci arrenderemo mai agli Usa; Le notizie del 25 giugno sulla guerra tra Israele, Iran e Usa.

Guerra Israele, Netanyahu: "Possibili accordi di pace". Khamenei: "Noi vincitori". LIVE

Senatori dem scettici sull'Iran: «Non c'è un piano» - Nella notte tra lunedì e martedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele e Iran a partire dalle 6 del mattino ora italiana Il direttore dell'agenzia ...