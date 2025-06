Guerra Israele-Iran il cardinale di Teheran | Tregua troppo fragile I raid rafforzano il regime

Siamo chiamati noi a non restare indifferenti di fronte a questa spirale di violenza, che minaccia di distruggere le già fragili speranze di pace e stabilità. La fragile tregua tra Israele e Iran si rivela troppo delicata, mentre i raid rafforzano i regimi opposti, alimentando un ciclo senza fine di sofferenza. È il momento di agire con coraggio e unità, per ridare voce alla speranza e costruire un futuro di convivenza pacifica.

Roma, 27 giugno 2025 – "La violenza bellica sembra abbattersi sui territori dell'Oriente cristiano con una veemenza diabolica mai vista prima", al punto che "il cuore sanguina pensando all'Ucraina, alla situazione tragica e disumana di Gaza e al Medio Oriente, devastato dal dilagare della guerra". Papa Leone XIV accantona il linguaggio felpato per denunciare con forza l'orrore dei conflitti, spesso innescati da fake news. "Siamo chiamati noi tutti, umanità, a valutare le cause di questi conflitti – ha detto ieri, ricevendo in Sala Clementina, la plenaria della Riunione delle Opere per l'Aiuto alle Chiese Orientali –, a verificare quelle vere e a cercare di superarle e a rigettare quelle spurie, frutto di simulazioni emotive e di retorica, smascherandole con decisione.

