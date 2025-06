Guerra in Medio Oriente Media | Sforzi Usa dietro le quinte per riportare Teheran ai negoziati A Gaza attacco israeliano al mercato | 18 morti

La tensione in Medio Oriente cresce senza sosta: tra attacchi sanguinosi e intense manovre diplomatiche, gli Stati Uniti si muovono con discrezione per riportare Teheran al tavolo dei negoziati. Mentre Gaza si conferma teatro di violenze, con un tragico attacco israeliano che ha causato 18 vittime innocenti, il quadro si fa sempre piĂą complesso e fragile. La pace sembra ancora lontana, ma gli sforzi internazionali continuano a lavorare sotto traccia...

Roma, 27 giugno 2025 – Resta bollente il fronte mediorientale, tra i nuovi attacchi a Gaza e gli sforzi diplomatici per riportare la pace tra Israele e Iran. Un attacco dell’Idf al mercato di di Deir al-Balah, nella zona centrale della Striscia, ha provocato almeno 18 morti: soldati travestivi hanno aperto il fuoco con pistole e kalashnikov contro le forze di polizia di Hamas, uccidendo i civili. Solo nell’ultimo mese, fanno sapere le autoritĂ locali, sono stati uccisi almeno  549 palestinesi e feriti altri 4.000 durante la distribuzione degli aiuti umanitari.  Oggi pomeriggio (alle 17 ora italiana) Trump riceverĂ un briefing di intelligence sulla fuga di notizie riservate sugli attacchi statunitensi contro le strutture nucleari dell'Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Medio Oriente. Media: “Sforzi Usa dietro le quinte per riportare Teheran ai negoziati”. A Gaza attacco israeliano al mercato: 18 morti.

In questa notizia si parla di: sforzi - riportare - gaza - attacco

Il 7 giugno a Roma ci sarà una grande manifestazione per chiedere la fine del genocidio a Gaza e in Cisgiordania, portato avanti dal governo di estrema destra guidato da Benjamin Netanyahu.Da oltre 600 giorni, dopo l’attacco terroristico di Hamas, il popolo Vai su Facebook

Guerra in Medio Oriente. Media: “Sforzi Usa dietro le quinte per riportare Teheran ai negoziati”. A Gaza attacco israeliano al mercato: 18 morti.; Gaza al Consiglio Esteri di Bruxelles. Tajani: Italia contraria a sospendere accordo con Israele. - L'IDF ha confermato di aver condotto nuovi attacchi aerei nel sud del Libano, colpendo siti militari riconducibili a Hezbollah; Hamas: Israele usa il blocco degli aiuti umanitari come un'arma | Media: La Cina aiuta gli Houthi a prendere di mira navi Usa.

Guerra in Medio Oriente. Media: “Sforzi Usa dietro le quinte per riportare Teheran ai negoziati”. A Gaza attacco israeliano al mercato: 18 morti. - Oggi Trump riceverà il briefing dell'intelligence sulla fuga di notizie agli impianti iraniani. Come scrive quotidiano.net

La tentazioni di Netanyahu: chiudere la guerra a Gaza e poi elezioni anticipate - Ma l’uccisione di 7 soldati riporta Israele alla realtà del post 7 ottobre ... Scrive repubblica.it