guerra dei 12 giorni a teheran si contano i danni

Dopo dodici giorni di guerra a Teheran, le cicatrici del conflitto sono ancora evidenti: macerie, vetri rotti e ferite profonde nella città. La tensione si fa sentire in ogni angolo, mentre la leadership iraniana dichiara vittoria contro Israele e gli Stati Uniti, rafforzando il senso di resistenza e unità nazionale. La questione rimane aperta: quale sarà il passo successivo in questa intricata escalation?

Le macerie scricchiolano sotto le scarpe, in casa i vetri delle finestre sono stati spaccati dall'esplosione di un bombardamento israeliano. A Teheran si continuano a contare i danni dei 12 giorni di conflitto contro lo Stato ebraico. In un video messaggio pre-registrato trasmesso dalla televisione di Stato, la Guida Suprema Ali Khamenei si è dichiarato vincitore contro Israele e gli Stati Uniti e ha elogiato la forza e l'unità della Repubblica islamica. Tuttavia, la realtà in Iran appare molto diversa. Il regime degli Ayatollah è estremamente debole e teme che il cambio di regime non ottenuto da Tel Aviv, possa verificarsi tramite una scossa interna, determinata dalla grande fetta della popolazione che già si opponeva alle dure leggi dello Stato clericale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it