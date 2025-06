Guava Girl è molto più di un trend make-up | è uno state of mind

La Guava Girl 232 sta conquistando TikTok e promette di diventare la tendenza make-up dell’estate 2025. Più di un semplice trend, rappresenta uno stato di mind, un modo di esprimersi attraverso colori vivaci e ispirazioni gustose. La sua origine? La foodification, il fenomeno che trasforma il beauty in un’esperienza sensoriale tra sapori e colori irresistibili. Scopriamo insieme come questa tendenza stia rivoluzionando il mondo della bellezza!

Su TikTok è andata virale una nuova tendenza trucco che sarà sicuramente la tendenza trucco dell’estate 2025. E, udite udite, ha a che fare con il cibo. Si tratta infatti della Guava Girl e già il nome promette bene. Sull’onda della foodification, l’irresistibile istinto che la GenZ ha di ribattezzare ogni tendenza beauty con nomi di cose da mangiare invitanti e succose, ecco che l’hashtag Guava Girl ha avuto un picco di celebrità sempre crescente. Dalle recenti Jam Lips ai passati Glazed Donut Skin e Nails piuttosto che lo Strawberry Make-up o la Butter Skin il bisogno di una food reference è necessaria perché evoca non solo colori e texture, ma anche sensazioni e state of mind. 🔗 Leggi su Amica.it