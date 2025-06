Guasto elettrico in Strada Maggiore | blackout all’alba tecnici al lavoro dalle 4

Un blackout improvviso ha colpito Strada Maggiore, lasciando a terra luci e servizi essenziali. Dalle prime ore dell'alba, i tecnici sono al lavoro per riparare un guasto alla centralina elettrica in corrispondenza del civico 7, coinvolgendo anche via del Luzzo. Restate aggiornati su BolognaToday per tutte le novità e dettagli sulla riparazione in corso.

Tecnici al lavoro dalle 4 di mattina in Strada Maggiore per riparare un guasto alla centralina elettrica posizionata in corrispondenza del civico 7, che serve non solo la prima parte della strada, a ridosso delle due torri, ma anche via del Luzzo.

