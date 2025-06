Guardiola su De Bruyne | Gli auguro tutto il bene Va in una piazza speciale con uno degli allenatori più forti di tutti i tempi

Pep Guardiola esprime il suo affetto e gratitudine per De Bruyne, sottolineando quanto il suo contributo abbia plasmato gli ultimi anni del Manchester City. In un messaggio toccante, il tecnico riconosce la grandezza di uno degli allenatori più forti di sempre, lasciando aperto il capitolo del futuro. La sua dedica evidenzia come anche le decisioni più difficili siano fatte con rispetto e stima, perché il bene dei giocatori viene sempre prima di tutto.

"A Kevin voglio non bene, di più. Questi anni non sarebbero stati possibili senza il suo contributo. È stata una decisione difficilissima, gli auguro tutto il bene, va in una piazza speciale con uno degli allenatori più forti al mondo di tutti i tempi". Così il tecnico del Manchester City Pep. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

