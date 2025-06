Guardiola | De Bruyne al Napoli? Conte è uno dei più forti di tutti i tempi

Il mondo del calcio è in fermento: Guardiola e De Bruyne al Napoli, mentre Conte elogia il Manchester City. La sfida tra grandi allenatori e talenti si fa sempre più avvincente, alimentando sogni e ambizioni di milioni di tifosi. Scopriamo insieme le ultime novità e le prospettive che potrebbero rivoluzionare il panorama calcistico italiano e internazionale. Continua a leggere per restare aggiornato sulle emozioni di questo entusiasmante torneo.

Antonio Conte dopo la vittoria sulla Juventus nel Mondiale per Club ha speso belle parole per il suo Manchester City. Un'occasione anche per dire la sua su De Bruyne al Napoli, con l'elogio di Conte. 🔗 Leggi su Fanpage.it