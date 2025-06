Guardiola ammette | De Bruyne sarà allenato da uno dei migliori di tutti i tempi

Guardiola riconosce il valore di De Bruyne, sottolineando come il suo talento sia stato fondamentale per il Manchester City e, ora, per il Napoli di Conte. La sua ammissione di aver allenato uno dei migliori di sempre apre nuove prospettive sul suo percorso e sulle sfide future. Con un occhio già rivolto alle prossime sfide, Guardiola conclude con parole di stima e affetto, dimostrando quanto il calcio sia anche questione di cuore.

Guardiola ha commentato l’approdo di De Bruyne al Napoli di Conte: le dichiarazioni. Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, commenta a Mediaset il 5-2 rifilato alla Juventus nel Mondiale per club, parlando anche di De Bruyne e dell’ex tecnico dell’ Inter Antonio Conte. LE PAROLE – «Gli voglio non bene, di più. Questi anni non sarebbero stati possibili senza il suo contributo. È stata una decisione difficilissima, gli auguro tutto il bene, va in una piazza speciale con uno degli allenatori più forti al mondo di tutti i tempi. Antonio (Conte, ndr) riesce a fare sempre quello che deve fare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Guardiola ammette: «De Bruyne sarà allenato da uno dei migliori di tutti i tempi»

