Guardia Sanframondi scommette sui più giovani | Benessere in Comune e I Giochi che furono…

Guardia Sanframondi si distingue come un esempio di impegno e vitalità, puntando sui giovani e sulla coesione comunitaria. Attraverso iniziative mirate e una forte collaborazione tra istituzioni e associazioni, il Comune si impegna a promuovere benessere, cultura e partecipazione attiva. È il momento di scoprire come questa piccola grande realtà si fa promotrice di valori solidi e innovativi, investendo sul futuro dei suoi cittadini.

Guardia Sanframondi si fa culla di valori, crescita e comunità. Con entusiasmo e senso di responsabilità, il Comune – attraverso l'Assessorato alle Politiche Giovanili, ai Rapporti istituzionali con le Associazioni culturali, ricreative, artistiche e di volontariato e la Biblioteca comunale – ha aderito all'avviso pubblico "Benessere in Comune", promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un progetto dal cuore pulsante, pensato per accompagnare le famiglie con figli tra i 7 e i 14 anni in un percorso condiviso di sostegno educativo, affiancamento e dialogo.

