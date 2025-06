Guardia di Finanza tutela dei cittadini dal gioco illegale con CoPreGi

Tra il 20 e il 31 maggio 2025, sotto l’egida del CoPReGI, le forze di sicurezza italiane hanno intensificato le operazioni per contrastare il gioco illegale, tutelando così i cittadini e i minori da rischi e truffe. La Guardia di Finanza, in prima linea, ha svolto controlli mirati e azioni decisive: un impegno concreto per garantire un mercato sicuro e trasparente. Restate aggiornati sulle iniziative a tutela della legalità.

Tra il 20 e il 31 maggio 2025, sotto l’egida del Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco Illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori (CoPReGI), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza hanno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

