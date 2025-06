Gruppo Cap primo in Lombardia e terzo in Italia per qualità tecnica servizio idrico

Il Gruppo Cap conquista il podio come primo in Lombardia e terzo in Italia per qualità tecnica del servizio idrico integrato, secondo l’autorevole certificazione di Arera. Un riconoscimento che premia l’eccellenza e l’impegno nel garantire acqua di alta qualità ai cittadini, rafforzando la posizione di leadership nel settore. La presenza di un premio economico di quasi 7 milioni di euro testimonia la validità di un modello all’avanguardia. Un risultato che…

(Adnkronos) – Arera-Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha certificato l’eccellenza del Gruppo Cap, che si è classificato primo in Lombardia e terzo a livello nazionale nella classifica annuale sulla 'Qualità tecnica del servizio idrico integrato', ricevendo un premio economico complessivo di quasi 7 milioni di euro. Lo rende noto Gruppo Cap, sottolineando . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

