 Grottaglie irregolarità sul lavoro | blitz dei Carabinieri

Un'operazione lampo dei Carabinieri di Martina Franca, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto, ha portato a scoperte sorprendenti sui rischi e le irregolarità sul lavoro a Grottaglie. Un blitz di grande impatto, volto a tutelare i diritti dei lavoratori e garantire il rispetto delle normative. Scopriamo insieme i dettagli di questa indagine che mette in luce le sfide quotidiane nel mondo del lavoro.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad "alto impatto", predisposto dal Comando Provinciale di Taranto. L'attività si inserisce nel quadro degli interventi mirati al contrasto del lavoro sommerso, nonché alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso dei controlli, è stata ispezionata un'impresa commerciale situata nel centro abitato di Grottaglie. Sono emerse diverse irregolarità: l'imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Taranto per presunte violazioni relative al Testo Unico in materia di salute, sicurezza e formazione dei lavoratori, oltre che per carenze nella prevenzione incendi.