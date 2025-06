Grifo è caccia all’attaccante Emmausso Il rinnovo di Seghetti si fa più complicato

Il mercato del Grifo è in fermento: tra un rinnovo sempre più difficile con Seghetti e l’obiettivo di rafforzare le fasce offensive, la dirigenza bianca potrebbe puntare su Emmausso. L’ala veloce e talento promettente, svincolata, rappresenta una soluzione intrigante per migliorare la rosa e affrontare la seconda parte della stagione con maggiore dinamicità. Resta da vedere se questa mossa si concretizzerà, ma le novità non tarderanno ad arrivare.

Il mercato del Grifo, seppure a rilento, inizia ad entrare nel vivo con il ds Mauro Meluso attivo su più fronti. Con l'Empoli sempre in pressing su Alessandro Seghetti, il cui rinnovo si fa sempre più complicato, il nome in cima alla lista per la corsia esterna d'attacco è quello di Michele Emmausso. L'ala classe 1997, svincolata, è nel mirino di Meluso per la sua rapidità, capacità di puntare l'uomo e visione di gioco. Con nove gol e cinque assist tra Messina e Foggia negli ultimi due anni, Emmausso, che ha vestito anche le maglia del Genoa Primavera, Taranto e Reggina sembra essere il profilo giusto.

