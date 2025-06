Green Valley Pop Fest 2025 | Elodie Lazza e Shiva headliner del festival più atteso dell’estate a Trapani

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Trapani con il Green Valley Pop Fest 2025! Il festival, in programma domenica 27 luglio nella suggestiva Green Arena di Piazza Vittorio Emanuele, promette una giornata di musica e adrenalina. Con headliner del calibro di Elodie, Lazza e Shiva, questa edizione si preannuncia come l’evento musicale più atteso dell’anno in Sicilia. Non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria festa sotto il sole estivo!

Appuntamento domenica 27 luglio nella Green Arena di Piazza Vittorio Emanuele. Una line-up stellare per un evento imperdibile in Sicilia. Trapani, 26 giugno 2025 – È tutto pronto per l'edizione 2025 del Green Valley Pop Fest, il festival musicale estivo che accenderà Trapani domenica 27 luglio con una line-up esplosiva. A guidare il cast artistico saranno tre headliner d'eccezione: Elodie, Lazza e Shiva. L'evento si svolgerà nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele, che per l'occasione diventerà la Green Arena, cuore pulsante di una giornata all'insegna della musica live, dell'energia e del divertimento.

