Grecia incendio alle porte di Atene | case distrutte ed evacuazioni tra residenti e turisti

Un devastante incendio boschivo si è scatenato alle porte di Atene, distruggendo case e costringendo residenti e turisti all’evacuazione. Le fiamme alimentate dal vento minacciano l’intera zona, mentre i soccorritori si impegnano a contenere il vasto rogo. La situazione resta critica e la popolazione vive nel timore di ulteriori escalation. La comunità attende risposte e misure efficaci per ripristinare la sicurezza e l’equilibrio ambientale.

Un vasto incendio boschivo ha colpito le zone costiere a est di Atene, costringendo decine di persone a lasciare le proprie abitazioni. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno devastato aree residenziali e turistiche, danneggiando edifici e minacciando l'incolumità degli abitanti. I vigili del fuoco sono intervenuti con elicotteri e aerei per contenere il rogo, mentre la popolazione resta in allerta per il pericolo di nuovi focolai. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Grecia, incendio alle porte di Atene: case distrutte ed evacuazioni tra residenti e turisti

