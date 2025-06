Grecia dice sì a estradizione Kaufmann

La Grecia ha autorizzato l’estradizione di Kaufmann, accusato di aver causato la tragica morte di Anastasia Trofimova e della loro figlioletta ad Villa Pamphili. La decisione apre un nuovo capitolo nel complesso caso giudiziario, mentre l’indagine prosegue con l’acquisizione di documenti da parte della polizia italiana. In attesa del possibile ricorso, l’intera vicenda continua a scuotere l’opinione pubblica, lasciando aperti numerosi interrogativi sul dramma che si è consumato.

17.00 La Corte d'Appello della Grecia ha dato il via libera alla richiesta delle autorità italiane di estradizione dell' americano Kaufmann, fermato in Grecia perché accusato della morte della compagna Anastasia Trofimova e della figlioletta Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili.L'uomo può fare appello. Intanto i Pm della Procura di Roma, che indagano sul duplice omicidio, hanno affidato alla polizia il compito di acquisire la documentazione relativa al film mai distribuito di Kaufmann, che è ora il stato di fermo in Grecia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: grecia - kaufmann - estradizione - dice

La madre di Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili: “Sapevo che era in Grecia per un film” - Un intricato intreccio di segreti e bugie avvolge la tragica vicenda di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford.

Villa Pamphili, via libera dalla Grecia all'estradizione di Kaufmann #villapamphili #franciskaufmann #27giugno Vai su X

Attesa per la decisione sull'estradizione di Kaufmann In attesa della decisione sull'estradizione dalla Grecia di Francis Kaufmann, accusato di aver... Vai su Facebook

Corte d'appello greca dice sì ad estradizione Kaufmann; Giallo di Villa Pamphili, via libera all'estradizione di Kaufmann in Italia dalla Grecia; Villa Pamphili, via libera dalla Grecia all'estradizione di Kaufmann.

La Grecia dice sì all’estradizione di Francis Kaufmann. E la Procura indaga sui fondi del ministero al suo film - L'uomo accusato del duplice delitto di Villa Pamphili tornerà in Italia. Da dire.it

Corte d'appello greca dice sì ad estradizione Kaufmann - La corte d'appello di Larissa, in Grecia, si apprende, ha risposto positivamente alla richiesta delle autorità italiane di estradizione dell'americano Francis Kaufmann, fermato in Grecia per la morte ... quotidiano.net scrive