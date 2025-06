Graziani su Pio Esposito | Somiglia a Lucca! Evitiamo paragoni scomodi

Ciccio Graziani invita a non sovraccaricare di pressioni il giovane talento dell’Inter, Francesco Pio Esposito, che ha già dimostrato di avere personalità e talento segnando contro il River Plate. Con saggezza, l’ex attaccante evita paragoni scomodi e sottolinea l’importanza di permettere a Pio di crescere senza eccessive aspettative, affinché possa sviluppare tutta la sua potenzialità nel modo più naturale e positivo possibile.

Ciccio Graziani ha invitato a non caricare di pressioni eccessive Francesco Pio Esposito, 19enne dell’Inter che ha aperto il punteggio nel match vinto contro il River Plate per 2-0. IL RAGIONAMENTO – Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Sportiva su uno degli argomenti più caldi in casa Inter, ossia il potenziale e i margini presenti nel serbatoio di Francesco Pio Esposito. L’ex allenatore ha voluto porsi in discontinuità rispetto al coro di voci entusiastiche sul calciatore azzurro, con l’invito a non esaltarlo eccessivamente: « Ha giocato in Serie B, teniamo conto di questo. Deve misurarsi con un Campionato, come la Serie A, sicuramente molto più competitivo. 🔗 Leggi su Inter-news.it