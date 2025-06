Gratteri elogia Delmastro e dà una bordata alla sinistra | C’è chi lo critica ma ha fatto cose giuste video

Da un contesto insolito arriva un riconoscimento inatteso: il procuratore Nicola Gratteri lodà il lavoro di Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, per riaffermare la legalità nelle carceri e combattere le mafie. Una bordata alla sinistra e a chi lo critica, ma ammette anche i risultati raggiunti. È la prova che anche le figure più inaspettate possono apprezzare l’impegno e le conquiste di chi si impegna con determinazione.

Arriva da dove forse meno te l’aspetti il riconoscimento del lavoro che il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sta facendo per riportare la legalità nelle carceri, sottraendole al potere delle mafie. A tributarlo è stato il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che al sottosegretario non ha mai risparmiato anche giudizi ruvidi. «Molti criticano Delmastro, ma Delmastro le cose le ha fatte», ha detto Gratteri, nel corso del Festival internazionale del libro d’inchiesta, a Piano di Sorrento, dove era ospite per presentare il saggio scritto con Antonio Nicaso Una cosa sola (Mondadori). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gratteri elogia Delmastro e dà una bordata alla sinistra: «C’è chi lo critica, ma ha fatto cose giuste» (video)

