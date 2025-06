Grandinata record in Italia | Chicchi grandi come arance

L’Italia ha assistito a un evento straordinario: una grandinata record con chicchi grandi come arance, che ha trasformato un normale pomeriggio estivo in un ricordo indelebile. Il cielo improvvisamente divenne oscuro, il vento si scatenò e la pioggia batté incessante, lasciando dietro sé danni e stupore. Questa catastrofe naturale ci ricorda quanto la natura possa sorprenderci e quanto sia importante prepararci a eventi così eccezionali...

Il cielo si era improvvisamente oscurato, come se volesse anticipare ciò che stava per accadere. Il vento, calato con forza nel giro di pochi minuti, aveva fatto volare via sedie, rami e tapparelle, mentre le prime gocce di pioggia iniziavano a battere sui tetti e sull'asfalto bollente. Era un tardo pomeriggio d'estate che sembrava uguale a tanti altri, ma che nel giro di poco si sarebbe trasformato in qualcosa di indelebile per una comunità intera. Nelle case, la gente si era rifugiata in fretta. Qualcuno aveva appena chiuso le finestre, altri correvano a ritirare il bucato.

“È venuto giù il cielo”. Grandinata record, la regione in ginocchio: la conta dei danni è altissima - Il Veneto si trova di fronte a una catastrofe senza precedenti: una violenta grandinata ha colpito il cuore della regione, lasciando dietro di sé paesaggi devastati e danni incalcolabili.

