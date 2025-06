Grandinata record e venti fortissimi danni e alberi caduti | notte di paura

Una notte di paura tra il 26 e il 27 giugno, segnata da una devastante grandinata record e venti fortissimi che hanno causato danni ingenti e alberi caduti. Le allerte lanciate si sono rivelate purtroppo accurate, evidenziando la potenza della natura e la vulnerabilità delle nostre comunità . Questa violenta ondata di maltempo ha lasciato un segno indelebile, ricordandoci quanto sia importante essere preparati e resilienti di fronte a eventi imprevedibili.

È stata una notte di paura, quella tra giovedì 26 e venerdì 27 giugno, segnata da violenti temporali che hanno colpito con furia diverse aree. Le previsioni, che avevano lanciato un’allerta gialla, si sono rivelate purtroppo azzeccate: nel giro di poche ore, una linea temporalesca ha generato piogge intense, grandine e raffiche di vento che hanno fatto registrare danni diffusi e chiamate d’emergenza da più territori. >> Incidente mortale, l’urto è stato devastante: la situazione è apparsa subito gravissima Il fronte meteorologico ha assunto caratteristiche di instabilità particolarmente aggressive, con due sistemi temporaleschi distinti che hanno agito in sincronia: uno si è sviluppato a est, mentre l’altro più a sud. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: danni - notte - paura - grandinata

Roma, otto auto in fiamme nella notte ad Acilia: danni a palazzina e banca - Una notte di paura ad Acilia, Roma, dove un incendio ha distrutto otto auto in via di Saponara, causando danni anche a una palazzina e a una banca.

Eccezionale grandinata nel Vallo di Diano Un violento nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio, intorno alle 17 sul Vallo di Diano, seminando distruzione e paura. L’area più colpita è stata quella di Sassano, dove il maltempo ha causato la caduta di dive Vai su Facebook

Maxi grandinate, alberi caduti e vento a 91 km/h: la notte di paura in Friuli. Ecco tutti i danni e il bilancio; Grandine e piccoli tornado in pianura: il maltempo del 15 marzo 2025 fa ancora danni; Notte di fulmini e grandine sul Canavese: tempesta colpisce Barbania e la cintura nord di Torino.

Maxi grandinate, alberi caduti e vento a 91 km/h: la notte di paura in Friul. Ecco tutti i danni e il bilancio - Un violento sistema temporalesco ha attraversato il Friuli Venezia Giulia nel tardo pomeriggio e nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 giugno 2025. Secondo nordest24.it

Maltempo, bomba d'acqua a Milano diventa una grandinata: temporali e paura nella notte, danni nell'hinterland - Leggo.it - Maltempo, bomba d'acqua a Milano diventa una grandinata: temporali e paura nella notte, danni nell'hinterland Gli interventi dei vigili del fuoco hanno riguardato alberi o rami caduti e vari ... Da leggo.it