Grande musica con l' RDS Summer Festival e non solo teatro e passeggiate tra la natura | tutti gli eventi del weekend

Il weekend in Anconetano si annuncia ricco di emozioni e divertimento: dalla musica internazionale del RDS Summer Festival 2025 a Senigallia, alle suggestive passeggiate tra la natura, passando per spettacoli teatrali e appassionanti eventi motoristici. Un'occasione perfetta per vivere momenti indimenticabili in compagnia di amici e famiglia. Non perdere l’opportunità di scoprire tutte le iniziative in programma e rendere speciale il tuo fine settimana!

ANCONA - Musica da ogni parte del mondo, teatro, motori e passeggiate tra la natura: sono tanti gli eventi in programma nel fine settimana in tutto l'Anconetano. Scopriamoli insieme: RDS Summer Festival 2025, seconda tappa a Senigallia il 27 e 28 giugno! Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: musica - summer - festival - teatro

105 Summer Festival 2025: un’esplosione di musica e spettacolo - Preparati a un'estate indimenticabile con il 105 Summer Festival 2025! Cinque città italiane si trasformeranno in palcoscenici vibranti per una serie di concerti gratuiti.

3 luglio | Gardone Riviera |teatro del Vittoriale 26 luglio | Lucca Summer Festival |Piazza Napoleone 28 luglio |Roma | Cavea Auditorium Parco della Musica E... Vai su Facebook

Roccella Summer Festival, ultimato il programma della seconda edizione al Teatro al Castello; Ai nastri di partenza la VI edizione di Arezzo Smart Festival nel segno della musica, del teatro e dell’incontro; Circo contemporaneo, teatro di strada, magia, musica, teatro fisico e di figura con il Vertigo Summer Festival Cocconato.

Circo contemporaneo, teatro di strada, magia, musica, teatro fisico e di figura con il Vertigo Summer Festival Cocconato - Dal 3 al 6 luglio 2025 il borgo di Cocconato d’Asti si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare la prima edizione del Vertigo Summer ... Scrive atnews.it

Catania Summer Fest 2025: oltre 200 eventi tra musica, arte, cinema e teatro - Catania Summer Fest 2025: Dal Giardino Bellini alle periferie, oltre 200 appuntamenti tra concerti, cinema, lirica e teatro ... Come scrive catania.liveuniversity.it