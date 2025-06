Grande Fratello Gold spunta Gianmarco Steri | Signorini guarda ancora al mondo di Uomini e Donne

Il mondo del reality si prepara a brillare con Grande Fratello Gold, l'edizione speciale che festeggia 25 anni di successi. Tra i protagonisti probabili spunta Gianmarco Steri, ex tronista e volto noto, ma non sarà l’unico a catturare l’attenzione. I casting sono ufficialmente aperti, promettendo sorprese e nuovi intrecci. Restate sintonizzati: il countdown verso una nuova avventura sta per iniziare!

L'ex tronista Gianmarco Steri è tra i primi nomi papabili per la nuova edizione del reality, ma non sarà l'unico volto noto. Gli autori stanno valutando anche altri protagonisti del dating show. Sono ufficialmente partiti i casting per la prossima edizione del Grande Fratello, che, come anticipato nelle scorse settimane, dovrebbe chiamarsi Grande Fratello Gold. Un'edizione speciale pensata per celebrare i 25 anni del reality più longevo della TV italiana, con l'idea di riportare nella Casa alcuni dei volti che hanno fatto la storia del programma. Accanto agli ex gieffini, però, ci sarà come sempre una nutrita quota di concorrenti Nip, ovvero persone comuni pronte a mettersi in gioco.

