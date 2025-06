Grande festa all’Accademia di Finanza | c’è il Mak P 100 - Foto e video

Preparatevi a vivere un momento indimenticabile all’Accademia di Finanza di Bergamo, dove si svolge il mitico evento Mak P 100: la festa degli allievi ufficiali a soli 100 giorni dall’ambita stella da sottotenente. Tra foto e video, entusiasmo e solidarietà, questa celebrazione unisce le forze di istituzioni come Esercito, Marina e Finanza, dimostrando che il vero successo nasce dalla passione e dal sacrificio. Non perdere neanche un istante di questa incredibile giornata!

L'EVENTO. Si chiama Mak P 100, ed è la festa degli allievi ufficiali a 100 giorni dall'agognata stelletta da sottotenente. La si fa nell'Esercito, ma anche nella Marina e nella Finanza. Cioè all'Accademia della Finanza di stanza qui a Bergamo.

