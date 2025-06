Granchio blu Roma stanzia oltre due milioni

Una notizia positiva, che rappresenta finalmente un segnale concreto di attenzione e supporto alle comunità colpite dall'emergenza del granchio blu. Con quasi tre milioni di euro destinati all’Emilia-Romagna, si fa un passo importante per alleviare i danni e favorire il ripristino delle attività economiche danneggiate. Questo intervento, parte di un pacchetto complessivo di 3,7 milioni, dimostra come le istituzioni stiano affrontando con determinazione la crisi.

Due milioni 900mila euro all’ Emilia-Romagna come indennizzi per chi ha subito danni dall’emergenza granchio blu. Ad assegnarli, con un’apposita ordinanza, il commissario straordinario di Governo, Enrico Caterino, all’interno di un pacchetto complessivo da 3,7 milioni, ripartito tra le tre Regioni più colpite dal fenomeno: Veneto, Friuli Venezia-Giulia e, appunto, Emilia-Romagna. "Una notizia positiva, che rappresenta finalmente un segnale concreto di attenzione alle imprese colpite da questo dramma – ha commentato l’assessore all’ Agricoltura e Pesca, Alessio Mammi –. Adesso, però, aspettiamo anche una strategia di rilancio dal Governo per il settore e per sostenere azioni di commercializzazione del granchio blu, visto l’interesse manifestato da parte di diversi mercati esteri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Granchio blu, Roma stanzia oltre due milioni

In questa notizia si parla di: milioni - granchio - roma - stanzia

Granchio blu, il commissario Caterino assegna all'Emilia-Romagna 2,9 milioni di euro per gli indennizzi - L’emergenza granchio blu in Emilia-Romagna ha richiesto interventi immediati e risolutivi. Il commissario Caterino ha deciso di destinare quasi 3 milioni di euro per indennizzi, dimostrando attenzione alle sfide dei pescatori e delle comunità locali colpite.

Il Governo Meloni stanzia 120 milioni in tre anni per coprire i costi degli alloggi destinati agli stagionali. Così aiutiamo le imprese e i lavoratori del comparto, avanti così! Vai su Facebook

Granchio blu, Roma stanzia oltre due milioni.

Il governo stanzia tre milioni per i danni del granchio blu a Firenze - la Nazione - Il granchio blu si sta diffondendo rapidamente nelle coste toscane, mettendo a rischio la biodiversità marina e le imprese della pesca. Lo riporta lanazione.it

Granchi blu: il Governo stanzia 2,9 milioni di euro per combatterli - Decreto Omnibus: il Governo stanzia 2,9 milioni di euro per combattere l'invasione dei granchi blu. Riporta gamberorosso.it