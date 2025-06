Graduatorie ATA 24 mesi 2025 26 | ecco le prime provvisorie IN AGGIORNAMENTO

Le graduatorie ATA 24 mesi per l'anno scolastico 2025/26 sono finalmente disponibili in versione provvisoria, un passo cruciale per chi aspira a ruoli e supplenze fino al 31 agosto o 30 giugno. Questo aggiornamento rappresenta un'occasione fondamentale per monitorare le opportunità e prepararsi alle prossime pubblicazioni ufficiali. Restate sintonizzati: nelle prossime settimane, l'elenco si arricchirà con nuove pubblicazioni degli Uffici scolastici provinciali, garantendo una panoramica sempre più completa.

Sono online le prime graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, le graduatorie utilizzate per l'attribuzione dei ruoli e le supplenze al 31 agosto o 30 giugno. L'elenco che segue sarà aggiornato con le nuove pubblicazioni degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi 202526: ecco le prime provvisorie IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi, chi presenta domanda di aggiornamento non è tenuto a dichiarare la CIAD - Entro le ore 14 del 19 maggio, il personale ATA con almeno 24 mesi di servizio nelle scuole statali ha l'opportunità di presentare domanda per essere inserito nelle graduatorie ATA 24 mesi.

