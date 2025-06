Gp d’austria formula 1 2025 | orari e dove seguire gara e qualifiche

Se sei un appassionato di Formula 1, non puoi perderti il Gran Premio d’Austria 2025 al Red Bull Ring, in scena dal 27 al 29 giugno. Scopri orari, dove seguire qualifiche e gara, e tutto ciò che serve per vivere al massimo questa emozionante tappa del mondiale. Preparati a vivere un weekend di adrenalina, sorpassi e sfide mozzafiato!

Il fine settimana del 27-29 giugno si svolge il Gran Premio d’Austria di Formula 1, una delle tappe più attese della stagione. Le competizioni si disputeranno nel celebre circuito del Red Bull Ring, noto per le sue caratteristiche tecniche e la sua storia. Questo evento rappresenta un momento cruciale per i piloti e le squadre in corsa per la conquista del titolo mondiale. In questo articolo vengono analizzati gli aspetti principali dell’appuntamento, comprese curiosità, statistiche, programmazione televisiva e approfondimenti sui protagonisti. il circuito del red bull ring: caratteristiche e storia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Gp d’austria formula 1 2025: orari e dove seguire gara e qualifiche

