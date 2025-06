Gozzi Ilva situazione drammatica trattarlo come asset militare

Il futuro dell’Ilva si gioca tra incertezze e sfide strategiche, un vero e proprio problema di sicurezza nazionale da trattare come un asset militare. Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, denuncia l’attuale crisi come un campanello d’allarme che richiede decisioni energiche e mirate. In un contesto globale complesso, si rende imperativo capire se vogliamo davvero preservare questa fondamentale risorsa industriale o lasciarla sfumare. La questione, più che mai, necessita di una visione lungimirante e coraggiosa.

Il futuro dell'Ilva non è mai stato così incerto come oggi. Non è chiaro se si voglia davvero mantenerla in attività": lo ha affermato Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, al convegno "Siderurgia 2050", organizzato da Confindustria Udine e Università di Udine per lanciare il progetto "Impresa Futuro". Per Gozzi, la questione dell'Ilva riguarda la sicurezza strategica nazionale: "Non possiamo aumentare le spese per la Difesa e allo stesso tempo acquistare le lamiere per Fincantieri chissà dove. Uno stabilimento come Taranto va trattato come un asset militare". Per Gozzi, "diecimila dipendenti per produrre 5 milioni di tonnellate, gli stessi di quando si producevano 10 milioni: è insostenibile.

