Governo vicino alle aree interne Piantedosi alla Altergon

Il governo si impegna a sostenere le aree interne del Sud, riconoscendo il valore delle realtà locali che, nonostante le sfide, guidano l’innovazione e la crescita. Durante le celebrazioni del ventennale di Altergon, il ministro Piantedosi ha sottolineato come investire in queste zone sia fondamentale per rafforzare l’economia e valorizzare il talento imprenditoriale. È tempo di riconoscere il potenziale nascosto nelle nostre comunità e di agire concretamente per il loro sviluppo.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Le istituzioni hanno il dovere di sostenere il tessuto industriale locale. Qui al sud, nelle aree interne paghiamo il prezzo di anni di scarsa evidenza, mentre proprio in questi territori crescono grandi realtà e straordinarie intuizioni imprenditoriali”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alle celebrazioni del ventennale della Altergon, azienda leader nel settore farmaceutico e della cosmesi insediatasi venti anni fa nel Nucleo industriale di Morra de Sanctis, in provincia di Avellino.? “Q uesta azienda – ha sottolineato il ministro – è una realtà di evidenza nazionale, frutto della capacità di due imprenditori visionari: hanno scritto una storia molto bella con saggezza, innovazione e contenuti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Governo vicino alle aree interne”, Piantedosi alla “Altergon”

In questa notizia si parla di: aree - interne - piantedosi - altergon

Rilancio delle città di Fabriano e aree interne, presentato il documento strategico del territorio - Fabriano e le aree interne stanno vivendo una fase di rilancio grazie a un nuovo documento strategico che punta a valorizzare le loro potenzialità.

Piantedosi: Altergon, modello di crescita e innovazione delle aree interne; Altergon, Piantedosi: Un successo delle aree interne con innovazione e capacità; Piantedosi, 'Governo accanto ad aziende delle aree interne'.

Piantedosi, "Governo accanto ad aziende delle aree interne" - Qui al sud, nelle aree interne paghiamo il prezzo di anni di scarsa evidenza, mentre proprio in questi territori crescono gr ... Riporta msn.com

Altergon, Piantedosi: Un successo delle aree interne con innovazione e capacità - Così il ministro a Morra de Sanctis : qui radici e futuro delle aree interne Morra de Sanctis. Si legge su msn.com