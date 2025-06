Google Contatti potrebbe prendere ispirazione da iOS per una nuova funzione

Se Google Contatti decidesse di adottare una funzione ispirata a iOS, potrebbe rivoluzionare il modo in cui gestiamo i nostri contatti, rendendo l’esperienza più intuitiva e integrata. Questa mossa potrebbe segnare un nuovo passo verso un’app più smart e user-friendly, offrendo agli utenti funzionalità ancora più innovative e facilmente accessibili. Resta con noi per scoprire tutti i dettagli di questa possibile novità!

Sembra che Google stia lavorando a una nuova funzionalità per l'app Contatti molto simile a qualcosa di già disponibile su iOS

